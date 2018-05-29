Россияне видят акции протеста против содержания в тюрьме украинских политзаключенных, – Буткевич

Правозащитник и общественный активист Максим Буткевич убежден, что информация об акциях протеста против заключения украинских пленных в России доходит до представителей этой страны.

Об этом он рассказал в комментарии для 24 Канала.

"Если бы мы не выходили на акции солидарности и протеста, вот тогда мы оставили бы их на растерзание тюремщикам. Эта глухота и слепота России – иллюзия," – сказал Буткевич.

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Также правозащитник призвал украинцев не привыкать к голодовке Сенцова.

У нашего шока – очень короткое дыхание. Мы за неделю можем привыкнуть к известию, что Сенцов голодает за кремлевской решеткой. Это может стать частью нашего повседневного ландшафта, и волна протестных акций может стать все менее видимой и потом просто сойти на привычный градус. Давайте не дадим этому случиться. К счастью, это не сухое голодание. Давайте все это время, пока Олег проводит свой марафон там до, не дай Бог, трагического конца, будем проводить марафон здесь,

– акцентировал правозащитник.

Буткевич напомнил, что основное требование украинского режиссера – освободить всех украинских пленных, которых только по официальным данным насчитывается 64 человека. Поэтому он призвал интересоваться именами всех пленников.

"Много говорится о том, что надо освободить Сенцова. Но его требование – освобождение всех украинских политзаключенных. Кто они? Как попали за решетку? Сколько сидят? В каком состоянии? Все должны вернуться как свободные люди свободной страны и здесь иметь возможность дискутировать, а не сидеть за решеткой в стране-агрессоре. Давайте интересоваться всеми нашими", – заключил правозащитник.

Напомним, Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.