"Путіне, подавись!": літератори провели незвичайну акцію на підтримку Сенцова у Києві

Близько сотні письменників і культурних діячів сьогодні зібралися під російським посольством у Києві. У символічний спосіб вони висловили протест проти незаконного утримання за кремлівськими гратами українського режисера Олега Сенцова, який 11 день голодує.

Перед парканом посольства красувався ящик з булочками, а поруч – кошик з вирізаними з чорного паперу фігурками людей, що є символами українських в'язнів путінського режиму.

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Символічні "булочки" мають стати упоперек горла агресору

Митці по черзі брали слово, зачитували поезії та робили "канапки". Як пояснили активісти, ці "булочки", які потрапляють до зуб ворога, мають, врешті-решт, стати йому упоперек горла.

Нехай Путін оцим вдавиться! Рано чи пізно на кожного тирана знайдеться кілок в серце,

– сказав організатор Олаф Клеменсен.

Це чергова мирна акція на підтримку полонених. Серед пікетувальників – не лише відомі письменники. Висловити солідарність і протест прийшли як музиканти, так і військові, і волонтери. Вони вважають, що наповнення інформаційного простору іменами бранців точно не є марним. І впевнені – Сенцов має повернутися живим і нести службу на культурному фронті війни з окупантом.

А ти б зробив, як Сенцов?

"Кожен, коли воював в АТО, думав, що може опинитись у такій ситуації. І як почуватимешся, коли будеш один на один з цієї репресивною махіною? Що робитимеш? І от Сенцов писав: "Якщо я помру під час чемпіонату, то поможу іншим". Чи ми могли б зайняти таку позицію, якби це трапилось з нами?" – апелював до присутніх музикант Віктор Тімохін.



"Бувають випадки, коли в тебе немає жодної зброї, окрім своєї волі"

"Кожен собі обирає зброю сам. Хтось обирає слово, хтось автомат чи гранату. Зброя тебе захищає, так простіше. Але бувають випадки, коли в тебе немає жодної зброї, окрім своєї волі. І це те, що демонструє зараз всім Сенцов. Шаную його волю!", –сказав волонтер аеророзвідки Михайло.

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Активісти провели аналогію Сенцова зі Стусом, який свого часу теж вирішив голодувати до кінця. Тому їхня основна вимога – звільнення режисера з колонії у Лабитнангі на півночі Росії. Однак, не Сенцовим єдиним…

Наголошую, він вимагає свободи не лише собі. Собі в останню чергу. Олег, як не прикро, без надії сподівається, що його самогубчий крок допоможе звільнити всіх українських бранців, які перебувають у полоні,

– закцентував колега по цеху, сценарист Андрій Кокотюха.



Активісти вимагають звільнень всіх українських політв'язнів

Нині налічується понад 66 полонених українців. Правозахисник Максим Буткевич закликав цікавитись, хто вони, як потрапили за грати, скільки сидять і в якому стані перебувають.

"Всі мають повернутися як вільні люди до вільної країни та тут мати змогу дискутувати, а не сидіти за гратами у країні–агресорі. Давайте цікавитись всіма нашими," – додав Буткевич.

Зачинений паркан посольства – ще той символізм

Російське посольство працює у особливому режимі з 2016-го, відколи одіозного посла Михайла Зурабова усунули від виконання обов'язків. Наразі очільник – тимчасовий повірений Олександр Лукашик. Ззовні й не зрозуміти, чи перебуває хтось в установі. Кокотюха вважає, що там – нікого.

Очевидно, ні для кого не секрет, що будівля за нашими спинами є порожньою. Там, може, є обслуга, яка туалети чистить. Нема до кого кричати, ніхто не почує. В етом домє нікаго нєт дома. Не всі вдома в цьому домі. Їх там нєт. Але символічно, що ми говоримо до будинку з порожніми стінами. І дуже символічно, що держава, яка веде з нами війну та бере полонених, має міцні стіни, але в середині лунко й порожньо,

– вважає сценарист.

Повернувшись обличчям до високого паркану і ставлячи риторичні питання – так "говорили" з Росією деякі митці.



"Дуже символічно, що держава, яка веде війну з Україною та бере полонених, має міцні стіни, але в середині лунко й порожньо"

Письменники – по-письменницьки. Соня Гнатова, яка пише для дітей, порівняла російське посольство із замком Кощія у надії, що монстр з казок таки смертний.

"Будівля справляє страшне враження. Не можу уявити, як страшно опинитись усередині замку та перебувати невідомо скільки часу. Можливо, вони там і їдять таке. Хочеться, щоб всі з цього замку звільнились, а Кощій виявився смертним. Ми маємо знайти голку та вразливе місце на його дупі", – ділиться Гнатова.

Сказати кілька слів співробітникам посольства та громадянам Росії схотів і син першого Президента України Леоніда Кравчука, активіст Майдану та юрист Олександр. Він закцентував, що ув'язнення на 20 років за громадянську позицію нагадує часи Гулагу – "звірські" часи.

"Вам не вистачає розбитих людських доль і життів. Ви – найбільша країна у світі, але не можете дати ради своїй землі. І лізете. Дайте можливість людям народжувати дітей, а не саджати їх. У той час як весь світ бореться проти хвороб і бідності, а ви тільки нищите українські долі. Це ганебно. Маєте стати людьми, а не звірами", – сказав Кравчук.



На акції не було жодного українського політика

Українським політикам доля Сенцова не цікава?

Жоден з українських депутатів за весь час ув'язнення Олега не телефонував його сестрі Наталці Каплан поцікавитись, як він. Натомість часто телефонують із Вашингтона або Брюселя, повідомив журналіст кримськотатарського каналу ATR.

Я хочу яскравих заяв від наших політиків на найвищому рівні. Зрозуміло, що вони не можуть звільнити Сенцова особисто, але треба їх ставити на ноги. Як нещодавно Клімкін читав від імені Сенцова у Раді Європи. Треба трясти і наших політиків, і Президентів всіх країн,

– зазначив журналіст.

На сьогоднішню акцію не прийшов жоден український політик, констатував громадський активіст Володимир Кошовенко. Не було можновладців і на суботньому марші підтримки всіх полонених українців, який налічував понад 300 тих, кому не байдуже.

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З тоталітарним режимом боротися разом

Представник уповноваженого з прав людини, правозахисник Андрій Мамалига упевнений, що інформація про акції підтримки доходить до наших політв'язнів, які мордуються у застінках Кремля.

Патріоти чують, що ми їх пам'ятаємо та підтримуємо. Доки ми за них боремось, є шанс а порятунок,

– додав.

Глухота та сліпота Росії – ілюзія. Так чи інакше, інформація про акції доходить до ворога. Тому – виходити на них конче потрібно, вважає Буткевич. І закликає українців консолідувати зусилля.



Акція спрямована на привернення уваги світової спільноти

"Якби ми б не виходили на акції солідарності й протесту, от тоді ми полишили б їх на поталу тюремникам. Ця глухота та сліпота – ілюзія. Але у нашого шоку є дуже коротке дихання. Ми за тиждень можемо звикнути до його голодування. І ця хвиля може стати дедалі менш видимою та просто зійти на звичний градус. Давайте не дамо цьому статися. На щастя, це не сухе холодування. Давайте весь цей час доки, Олег проводить свій марафон там, проводитимемо його тут", – закликав він.

Усвідомлення 42 мільйонами українців, що в країні війна, наблизить перемогу й звільнення бранців, переконаний Кокотюха.

Не падайте духом – вилазьте з диванів. Потрібно боротися за кожного українця. Смерть Сенцова буде трагедією. Тому нам треба масово виходити,

– сказав волонтер Кошовенко.

Сьогодні акції на підтримку режисера відбулись також у Чехії та Словенії.

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Сьогоднішня акція є далеко не останньою

Мистецький перфоманс під російським посольством спрямований на привернення уваги світової спільноти.

Глобальна акція планується на 1-2 червня. За минулу добу долучилося близько 200 волонтерів з усіх куточків світу. Вже є попередні домовленості про проведення акції у 35 містах Європи та Америки, як повідомляють організатори. Долучитися можна тут.