Найбільше сили надавало те, що за мене боролися, – звільнений полонений

Києвом прокотилися хвилі акцій на підтримку полонених Кремлем українців. Кількість бранців, ураховуючи не лише бійців, а й цивільних, перевалила за сотню.

Досвідом перебування у пазурах російських бойовиків ділиться Герой України Володимир Жемчугов.

"Я провів рік у полоні в Луганську. Був тяжко поранений, але це не вплинуло на їх ставлення. Нікого з катів не цікавило, що мої рани гноїлися. З часом стало байдуже, у яких умовах утримуюсь. Сили надавало те, що мене пам'ятають. І за мене борються. Ми не можемо забувати наших солдат, які знаходяться там", – розповів Жемчугов, якого звільнили у 2016-му.

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А кількість полонених українців зростає.

"Нещодавно російська прикордонна служба викрала українських рибаків. Раніше – прикордонника. Наших громадян крадуть. Обміни відбуваються час від часу, а наповнення окупантських списків нашими полоненими триває", – наголосив активіст Маркіян Яциняк.

Так, днями відбувся марш на підтримку всіх українських полонених, які сидять за гратами на окупованих територіях та в Росії. Кілька сотень киян, активістів та родичів бранців пройшлись центром міста і передали звернення до Червоного хреста, ОБСЄ, посольств Франції та Німеччини.

Їх вимоги прості – перевірити умови утримування полонених, сприяти обміну та тиснути на Росію.

Московські окупанти належним чином харчуються, сплять та утримуються в наших тюрмах. Натомість Росія не дотримується зобов'язань. Наші виходять на волю закатовані та у лахмітті. Міжнародні структури мають зробити інспекції та перевірити умови утримання всіх українців. Хочемо, щоб їм забезпечили дотримання прав людини, справедливе правосуддя і звільнення,

– зазначив активіст Євген Карась.

Товариство Червоного Хреста України підтвердило, що має обмежений доступ до українських полонених.

"У нас велика проблема доступу до політв'язнів. Навіть передати дещо складно. Так, коли у них почалась цинга, ми не змогли передати ні часник, ні вітаміни", – бідкаються у Товаристві.

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Однак активісти переконують, що звернення до міжнародних структур – дієвий інструмент. І закликають українців надсилати листи у європейські посольства, створювати петиції та флешмоби на підтримку наших полонених. Бо тільки гуртом, всією українською громадою можна добитися перемоги у війні і повернення полонених додому.

Коли йдемо вулицями – бюрократам стає гаряче. Коли боремося – є надія. Телефонуйте друзям, підіймайте хвилі мітингів закордоном. Європейські політики розуміють: якщо їм тикатимуть, що при їх правлінні закатували українців, а їх підписи на мирних угодах нічого не важили, це ляже тягарем і очорнить їх. Треба чинити тиск усіма способами,

– наголосив активіст.

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