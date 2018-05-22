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Более всего силы придавало то, что за меня боролись, – освобожденный пленный

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Киевом прокатились волны акций в поддержку пленных Кремлем украинцев. Количество пленников, учитывая не только бойцов, но и гражданских, перевалило за сотню.

Опытом пребывания в когтях российских боевиков делится Герой Украины Владимир Жемчугов.

"Я провел год в плену в Луганске. Был тяжело ранен, но это не повлияло на их отношения. Никого из палачей не интересовало, что мои раны гноились. Со временем стало безразлично, в каких условиях удерживаюсь. Силы придавало то, что меня помнят. И за меня борются. Мы не можем забывать наших солдат, которые находятся там", – рассказал Жемчугов, которого осовбодили в 2016-м.

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А количество пленных украинцев растет.

"Недавно российская пограничная служба похитила украинских рыбаков. Раньше – пограничника. Наших граждан воруют. Обмены происходят время от времени, а наполнение оккупантских списков нашими пленными продолжается", – отметил активист Маркиян Яциняк.

Так, на днях состоялся марш в поддержку всех украинских пленных, которые сидят за решеткой на оккупированных территориях и в России. Несколько сотен киевлян, активистов и родственников пленников прошлись по центру города и передали обращение Красному кресту, ОБСЕ, посольствам Франции и Германии.

Их требования просты – проверить условия содержания пленных, способствовать обмену и давить на Россию.

Московские оккупанты должным образом питаются, спят и содержатся в наших тюрьмах. Зато Россия не придерживается обязательств. Наши выходят на свободу замученные и в лохмотьях. Международные структуры должны сделать инспекции и проверить условия содержания всех украинцев. Хотим, чтобы им обеспечили соблюдение прав человека, справедливое правосудие и освобождение,
– отметил активист Евгений Карась.

Общество Красного Креста Украины подтвердило, что имеет ограниченный доступ к украинским пленным.

"У нас большая проблема доступа к политзаключенным. Даже передать несколько сложно. Так, когда у них началась цинга, мы не смогли передать ни чеснок, ни витамины", – жалуются в Обществе.

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Однако активисты утверждают, что обращение в международные структуры – действенный инструмент. И призывают украинцев отправлять письма в европейские посольства, создавать петиции и флешмобы в поддержку наших пленных. Потому что только вместе, всей украинской общиной можно добиться победы в войне и возвращение пленных домой.

Когда идем по улицам – бюрократам становится жарко. Когда боремся – есть надежда. Звоните друзьям, поднимайте волны митингов за рубежом. Европейские политики понимают: если им тыкать, что при их правлении замучили украинцев, а их подписи в мирных соглашениях ничего не значили, это ляжет бременем и очернит их. Надо оказывать давление всеми способами,
– отметил активист.

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Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Обмен пленными ОБСЕ Фотоновости
Источник: 24 канал
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