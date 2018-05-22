13:34
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

В Киеве началась акция в поддержку Сенцова и Кольченко

53 Читати новину українською

Украинский режиссер Олег Сенцов девятый день голодает. А все для того, чтобы привлечь внимание к пленникам Кремля. Он и сам уже четвертый год за российской решеткой. И такой шаг считает последним шансом на свободу – и для себя, и для других политзаключенных. Пленникам инкриминируют террористическую деятельность.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала.

Акція на підтриимку Сенцова
Акция в поддержку Сенцова

По ее словам, на улице Банковой, возле Администрации Президента собрались акция активистов, которые пришли поддержать крымских политзаключенных. В частности, подготовили интересную инсталляцию из стульев, символизирующую власть, которая сидит и ничего не делает. Кроме этого, активисты несколько минут стояли закрыв глаза и закрыв уши. Это тоже символизирует украинскую власть, которая прилагает недостаточно усилий для освобождения украинских пленников.

Известие о голодовке Сенцова побудило украинцев выйти на акции в его поддержку. Актеры, сценаристы и режиссеры провели такую возле посольства России в Украине. Они обратились к художественным руководителям всех отечественных театров, чтобы те поставили пьесу Сенцова "Номера". Мол, это будет лучшей поддержкой для него. А писатель Андрей Любка призвал неравнодушных частично отказаться от пищи в знак солидарности с политзаключенным.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук