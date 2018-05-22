В Киеве началась акция в поддержку Сенцова и Кольченко

Украинский режиссер Олег Сенцов девятый день голодает. А все для того, чтобы привлечь внимание к пленникам Кремля. Он и сам уже четвертый год за российской решеткой. И такой шаг считает последним шансом на свободу – и для себя, и для других политзаключенных. Пленникам инкриминируют террористическую деятельность.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала.



Акция в поддержку Сенцова

По ее словам, на улице Банковой, возле Администрации Президента собрались акция активистов, которые пришли поддержать крымских политзаключенных. В частности, подготовили интересную инсталляцию из стульев, символизирующую власть, которая сидит и ничего не делает. Кроме этого, активисты несколько минут стояли закрыв глаза и закрыв уши. Это тоже символизирует украинскую власть, которая прилагает недостаточно усилий для освобождения украинских пленников.

Известие о голодовке Сенцова побудило украинцев выйти на акции в его поддержку. Актеры, сценаристы и режиссеры провели такую возле посольства России в Украине. Они обратились к художественным руководителям всех отечественных театров, чтобы те поставили пьесу Сенцова "Номера". Мол, это будет лучшей поддержкой для него. А писатель Андрей Любка призвал неравнодушных частично отказаться от пищи в знак солидарности с политзаключенным.