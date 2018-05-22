У Києві розпочалася акція на підтримку Сенцова і Кольченка

Український режисер Олег Сенцов дев'ятий день голодує. А все для того, щоб привернути увагу до бранців Кремля. Він і сам уже четвертий рік за російським ґратами. І такий крок вважає останнім шансом на волю – і для себе, і для інших політв'язнів. Бранцям інкримінують терористичну діяльність.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.



Акція на підтриимку Сенцова

За її словами, на вулиці Банковій, поблизу Адміністрації Президента зібралися акція активістів, які прийшли підтримати кримських політв’язнів. Зокрема, підготували цікаву інсталяцію зі стільців, яка символізує владу, яка сидить і нічого не робить. Крім цього, активісти кілька хвилин стояли заплющивши очі та закривши вуха. Це також символізує українську владу, яка докладає недостатньо зусиль для звільнення українських бранців.

Звістка про голодування Сенцова спонукала українців вийти на акції в його підтримку. Актори, сценаристи та режисери провели таку біля посольства Росії в Україні. Вони звернулися до художніх керівників усіх вітчизняних театрів, аби ті поставили п'єсу Сенцова "Номери". Мовляв, це буде найкращою підтримкою для нього. А письменник Андрій Любка закликав небайдужих частково відмовитись від їжі на знак солідарності з політв’язнем.