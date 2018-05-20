Відомий український письменник закликає голодувати на знак солідарності з Сенцовим

Український письменник Андрій Любка закликає українців частково відмовитися від їжі та в такий спосіб підтримати українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує в російській в'язниці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні сьомий день голодування Олега Сенцова, яке він пообіцяв тримати "до кінця". На знак солідарності з Олегом я вирішив сьогодні відмовитися від їжі. Закликаю долучатися й вас – відмовтеся від їжі на день, кілька годин, відмовтеся від обіду чи вечері,

– закликає письменник.

Андрій Любка зазначаєть, що розуміє, що "така індивідуальна акція не змінить кардинально ситуації, але все ж не можна просто байдуже спостерігати за тим, як за ґратами помирає людина".

"Відмовтеся від їжі на знак солідарності з голодуванням Олега Сенцова, напишіть про це у фейсбук, щоб надати ситуації максимального розголосу. Щоб "до кінця", про яке пише Олег у своїй заяві, було не смертю, а визволенням з кремлівського полону", – пише Любка.