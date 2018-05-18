США звернулися до Росії з важливою вимогою через Україну

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію звільнити незаконно заарештованих українців, яких утримують майже на всій території країни.

З відповідною вимогою виступила речниця Держдепу США Хізер Нойер у Twitter.

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Сполучені Штати підтримують Олега Сенцова і закликають Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів,

– наголосила Нойерт.

Окрім режисера Сенцова, американка згадала і про засудженого у РФ за звинуваченням у тероризмі кримського активіста Олександра Кольченка та ув'язненого в анексованому Криму Володимира Балуха.

Нагадаємо, 16 травня, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов розпочав голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців утримуваних у Росії та анексованому Криму.