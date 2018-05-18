США обратились к России с важным требованием из-за Украины

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию освободить незаконно арестованных украинцев, которые содержатся почти на всей территории страны.

С соответствующим требованием выступила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойер в Twitter.

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Соединенные Штаты поддерживают Олега Сенцова и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных,

– отметила Нойерт.

Кроме режиссера Сенцова, американка вспомнила и о осужденном в РФ по обвинению в терроризме крымского активиста Александра Кольченко и заключенного в аннексированном Крыму Владимира Балуха.

Напомним, 16 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов начал голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированнном Крыму.