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Удары током и угрозы отрезать конечности, – украинские заложники рассказали о запугивании РФ

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Пророссийские боевики, пытали украинцев на оккупированных территориях
Пророссийские боевики, пытали украинцев на оккупированных территориях / СБУ

Служба безопасности Украины публикует свидетельства 435 бывших заложников о фактах вооруженной агрессии РФ и данные об установленных личностях пророссийских палачей.

Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

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Артем и Владислав – гражданские, которые стали заложниками российской оккупационной власти в течение 444 дней, говорится в документе СБУ.

Физическое насилие (избиение, удары током, удушение с помощью полиэтиленовых пакетов) и угрозы отрезать конечности, в частности пальцы, являются ключевым аргументом в работе так называемой "МГБ ЛНР". Это каждый из нас испытал на себе,
– рассказали ребята.

Рассказывают, что их осудили за "государственную измену в виде пособничества" и "надругательство над национальной символикой ЛНР".

Военнослужащий ВСУ Валерий, который в заложниках находился 890 суток рассказал, как боевики вывезли его на оккупированную территорию и доставили в подвальное помещение бывшего УСБУ в Донецкой области.

"Сразу обвинили в "террористической деятельности" на территории Донецкой области. Во время 8 допросов, которые происходили 2-3 раза в неделю, применяли физическую силу (били руками, ногами, резиновой дубинкой, включали электроток от старого телефона), обещали обрезать руки. Они забрали у меня мобильный телефон. Они позвонили моему родному брату и сообщили, что я якобы встал на сторону террористов. Кроме этого, звонили моей племяннице и угрожали физической расправой", – рассказал он.

Еще одного гражданского Александра задержали в Макеевке за символику Украины и Евросоюза. Продержали в заложниках 723 дня.

Военнослужащий ВСУ Андрей, находившийся в плену 381 день, рассказал, что пытки продолжались всю ночь.

Утром нам на голову надели полиэтиленовые мешки и отвезли в бывшее админздание СБ Украины в Донецкой области, где располагалась "комендатура ДНР". Нас посадили в подвальном помещении в одиночные камеры, рядом находились боевики, задержанные за различные нарушения дисциплины. Во время пыток неизвестный в военной форме постоянно предлагал оставить ВСУ и встать на сторону боевиков "ДНР". Я отказался,
– добавил он.

Служба безопасности Украины продолжает собирать и оглашать показания относительно вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также о фактах физического насилия и издевательств над нашими гражданами в застенках на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Таких свидетельств на данный момент есть 435.


Пророссийские боевики, которые пытали украинцев на оккупированных территориях

На сегодня сборки историй украинских жертв российской агрессии выходят на трех языках – украинском, английском и русском.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украинцы в плену РФ СБУ Украина – Россия Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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