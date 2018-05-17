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Удари струмом та погрози відрізати кінцівки, – українські заручники розповіли про залякування РФ

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Проросійські бойовики, які катували українців на окупованих територіях
Проросійські бойовики, які катували українців на окупованих територіях / СБУ

Служба безпеки України опубліковує свідчення 435 колишніх заручників про факти збройної агресії РФ та дані про встановлені особи проросійських катів.

Про це повідомляється у прес-службі СБУ.

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Артем та Владислав – цивільні, які стали заручниками російської окупаційної влади протягом 444 днів, йдеться у документі СБУ.

Фізичне насильство (побиття, удари струмом, удушення за допомогою поліетиленових пакетів) та погрози відрізати кінцівки, зокрема пальці,є ключовим аргументом у роботі так званої "МДБ ЛНР". Це кожний з нас відчув на собі,
– розповіли хлопці.

Розповідають, що їх засудили за "державну зраду у вигляді пособництва" та "наругу над національною символікою ЛНР".

Військовослужбовець ЗСУ Валерій, який у заручниках перебував 890 діб розповів, як бойовики вивезли його на окуповану територію та доправили до підвального приміщення колишнього УСБУ в Донецькій області.

"Відразу звинуватили в "терористичній діяльності" на території Донецької області. Під час 8 допитів, що відбувалися 2-3 рази на тиждень, застосовували фізичну силу (били руками, ногами, гумовим кийком, умикали електрострум від старого телефону), обіцяли обрізати руки. Вони забрали в мене мобільний телефон. Вони зателефонували моєму рідному брату та повідомили, що я начебто став на бік терористів. Крім цього, телефонували моїй племінниці й погрожували фізичною розправою", – розповів він.

Ще одного цивільного Олександра затримано у Макіївці за символіку України і Євросоюзу. Протримали у заручниках 723 дні.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій, який перебував у полоні 381 день, розповів, що катування тривали всю ніч.

Уранці нам на голову вдягнули поліетиленові мішки та відвезли до колишньої адмінбудівлі СБ України в Донецькій області, де розташовувалася "комендатура ДНР". Нас посадили в підвальному приміщенні в одиночні камери, поруч перебували бойовики, затримані за різні порушення дисципліни. Під час катувань невідомий у військовій формі постійно пропонував залишити ЗСУ та стати на бік бойовиків “ДНР”. Я відмовився,
– додав він.

Служба безпеки України продовжує збирати та оприлюднювати свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також про факти фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Таких свідчень наразі є 435. 


Проросійські бойовики, які катували українців на окупованих територіях

На сьогодні збірки історій українських жертв російської агресії виходять трьома мовами – українською, англійською та російською.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Українці в полоні РФ СБУ Україна – Росія Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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