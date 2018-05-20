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Известный украинский писатель призывает голодать в знак солидарности с Сенцовым

12 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / life.pravda

Украинский писатель Андрей Любка призывает украинцев частично отказаться от пищи и таким образом поддержать украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Сегодня седьмой день голодовки Олега Сенцова, которую он пообещал держать "до конца". В знак солидарности с Олегом я решил сегодня отказаться от еды. Призываю участвовать и вас – откажитесь от пищи на день, несколько часов, откажитесь от обеда или ужина,
– призывает писатель.

Андрей Любка отмечает, что понимает, что "такая индивидуальная акция не изменит кардинально ситуации, но все же нельзя просто безучастно наблюдать за тем, как за решеткой умирает человек".

"Откажитесь от пищи в знак солидарности с голодовкой Олега Сенцова, напишите об этом в фейсбук, чтобы предоставить ситуации максимальной огласки. Чтобы "до конца", о котором пишет Олег в своем заявлении, была не смерть, а освобождение из кремлевского плена", – пишет Любка.

 

Теги: Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины
Источник: 24 Канал
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