Аморально – їхати до Росії на ЧС-2018 у той час, коли у в’язниці вмирає Сенцов, – журналіст

Їхати до Росії та навіть дивитися трансляцію Чемпіонату світу з футболу в той час, як там у в'язниці помирає незаконно засуджений український режисер Олнг Сенцов та ще 60 українців є аморальним.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор інтернет-видання "ОстроВ" Сергій Гармаш.

"Розумію, що буду проклятий і розіп'ятий, але все ж скажу. Їхати в Росію і навіть дивитися трансляцію Чемпіонату світу з цієї країни в той час, як там у в'язниці вмирає Сенцов і ще 60 наших співвітчизників, – це аморально. З тієї ж опери, що і мільйонні прибутки з горезвісної Липецької фабрики (фабрика "Рошен", – ред.). Адже ті, хто їдуть туди – везуть туди свої гроші", – мовиться у дописі журналіста.

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Він зазначив, що телетрансляція ЧС-2018 теж не є безкоштовною. І ті, хто її дивляться, фактично оплачують роботу "російських тюремників і виготовлення снарядів, які рвуться на Донбасі".

"Справа навіть не в патріотизмі, а просто в людяному ставленні до тих, хто потрапив у біду. Тим більше, що ніхто з нас від такого лиха не застрахований", – зазначив Гармаш.

Якщо ви не подивитеся футбол, або навіть якщо якийсь спортсмен не зіграє на цьому чемпіонаті – так, це удар по марнославству, – але від цього ніхто не помре. А ваша участь у чемпіонаті – неважливо, у формі телеглядача, уболівальника чи спортсмена – це підтримка тих, хто вбиває, а значить, від цього будуть вмирати. І вже вмирають!,

– наголосив журналіст.

Він додав, що для Росії ЧС – це "не спорт, а чиста політика. То не підтримуйте їх політику. Це не спорт!"

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін рекомендував українцям утриматися від поїздок до Росії на матчі Чемпіонату світу з футболу.