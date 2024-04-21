Про це в етері 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він припустив, чого найближчим часом можна очікувати від ворога. До слова, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що попри російські обстріли, блекауту в Україні не буде.

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Що для росіян означають удари по українській енергетиці

Ворог однозначно намагатиметься завдавати ударів по енергетиці, особливо тепер, коли росіяни прекрасно розуміють, що "вікно їхніх можливостей" дуже звужується. Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за надання Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Росія завдаватиме ударів по об'єктах критичної інфраструктури й забезпечення допоки Україна не отримає зброю від союзників у необхідній кількості, щоб перетворити ворожі удари на ситуативні спроби. Коли ворог бачитиме, що ефективність його ударів по тилах знижується, то буде змушений відмовитися від такої тактики.

Окупанти зрозуміли, що удари по інфраструктурі життєзабезпечення українського населення є досить болісним для країни, її економіки та обороноздатності,

– зауважив Тимочко.

Крім того, російська армія намагається утримувати свій наступальний потенціал, а для того, щоб ефективно здійснювати наступ потрібно завдавати шкоди тилам. Зараз росіяни намагаються використати це максимально.

Атаками по енергетиці Росія прагне подавити бажання українців до спротиву. До того ж окупанти сподіваються, що масові удари по об'єктах, які забезпечують життя цивільних, призведуть до навантаження на екстрені служби, а також залучення військових до відновлення,

– мовив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

У такий спосіб росіяни сподіваються відтягнути частини військ, які особливо перебувають в тилу, від підготовки до виходу на поле бою, а натомість щоб бійці займалися відновлювальними роботами.

Росіяни прагнуть створити додаткове навантаження на соціальну сферу, що своєю чергою теж негативно впливатиме на настрої населення. Якщо руйнування будуть масові, то ворог також розраховує, що це призведе до внутрішньої міграції в країні й через великі колони цивільного населення перевантажуватимуться логістичні шляхи.

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