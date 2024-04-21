Міністр енергетики Герман Галущенко у етері телемарафону заявив, що Росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти. Водночас попри російські обстріли, блекауту в Україні не буде.
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Потрібно бути готовими
Попри впевненість, що блекауту не станеться, Галущенко також наголосив, що потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв. Він додав, що енергетики працюють на те, щоб найгірші сценарії не реалізувались.
На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде,
– сказав міністр.
Він також зауважив, що досвід минулого календарного року показує, що енергетики дотримуються свого слова.
Окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС
- Під час нічного обстрілу України 11 квітня росіяни обстріляли Трипільську ТЕС. Об'єкт повністю знищено. Про руйнування Трипільскої ТЕС повідомив голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота у коментарі "Інтерфакс-Україна".
- Унаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. На щастя, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.
- Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До складу товариства входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ "Ременерго" у Черкасах.