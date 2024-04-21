Министр энергетики Герман Галущенко в в эфире телемарафона заявил, что Россия атакует и будет атаковать украинские энергетические объекты. В то же время несмотря на российские обстрелы, блэкаута в Украине не будет.
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Нужно быть готовыми
Несмотря на уверенность, что блэкаута не произойдет, Галущенко также отметил, что нужно быть готовыми к любым сценариям. Он добавил, что энергетики работают на то, чтобы худшие сценарии не реализовались.
К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостная. Тотального блэкаута в стране не будет,
– сказал министр.
Он также отметил, что опыт прошлого календарного года показывает, что энергетики придерживаются своего слова.
Оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС
- Во время ночного обстрела Украины 11 апреля россияне во время ночного обстрела обстреляли Трипольскую ТЭС. Объект полностью уничтожен. О разрушении Трипольской ТЭС сообщил председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".
- В результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. К счастью, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы.
- Сейчас ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В состав общества входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области и обособленное подразделение "Ремэнерго" в Черкассах.