Сколько средств предоставят Украине

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2024 году Украина сможет получить 560 миллионов евро для различных проектов.

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Речь идет о проектах в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также те, которые поддержат экономическое восстановление страны и украинский бизнес.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Соответствующий меморандум подписали с главой ЕИБ (24 Канал – Европейский инвестиционный банк) Надеждой Кальвино. Планируем ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы.

Шмыгаль отметил, что Меморандум будет способствовать быстрому восстановлению Украины и приблизит к Европейскому Союзу.

Какова ситуация со светом в Украине

После последних массовых атак России по критической инфраструктуре Украины, ситуация с энергетикой ухудшилась. Поэтому, в ДТЭК предупреждают о дефиците электроэнергии.

Напоминаем, вчера, 18 апреля, графики ограничений света были применены для бизнеса и промышленности. В то же время ограничения не затронули объекты критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Кроме того, поставщик электроэнергии Yasno тоже предупредил бытовых потребителей о возможных отключениях света.

Как рассказал еще раньше в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко, летом украинцев ждут ограничения из-за последствий недавних атак врага. Первые отключения света могут произойти ориентировочно в июле – августе.

В июле – августе с одной стороны будут выведены в ремонт блоки АЭС и ТЭС для подготовки к зиме. А с другой стороны, у нас будет пик потребления связан с очень жаркой погодой, потому что везде увеличится использование кондиционеров. И поэтому в этот период прогнозируется определенный дефицит мощности, что может привести к плановым отключениям,

– отметил Омельченко.

В то же время этой зимой дефицит электроэнергии может вырасти еще больше. Это может произойти из-за неспособности отремонтировать все мощности на 100%. Поэтому, максимум на который стоит ждать – 70%.