Кто получит компенсацию
Таким образом, государство готово возместить расходы работодателям за ВПЛ, которые были трудоустроены по рекомендации центров занятостиі.
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Основное требование заключается в том, чтобы обеспечить гарантии трудоустройства работников в течение времени, превышающего двойную продолжительность выплат. При этом, такое возмещение осуществляется в пределах фактических расходов на оплату их труда.
Как получить компенсацию
Для того чтобы получить денежную компенсацию, необходимо осуществить следующие шаги:
- Трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;
- Подать необходимые документы в центр занятости;
- Подождать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;
- Заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.