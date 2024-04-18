Кто получит компенсацию

Таким образом, государство готово возместить расходы работодателям за ВПЛ, которые были трудоустроены по рекомендации центров занятостиі.

Читайте также: Изменения в мае: что нужно знать о ФЛП 2 группы

Основное требование заключается в том, чтобы обеспечить гарантии трудоустройства работников в течение времени, превышающего двойную продолжительность выплат. При этом, такое возмещение осуществляется в пределах фактических расходов на оплату их труда.

Обратите внимание! Эти средства выплачиваются лицам в течение 6 месяцев. При условии, что выплату осуществляют за каждый нечетный месяц.

Как получить компенсацию

Для того чтобы получить денежную компенсацию, необходимо осуществить следующие шаги:

Трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров; Подать необходимые документы в центр занятости; Подождать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней; Заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.

Важно! Подать заявление на компенсацию в центр занятости работодателю нужно в течение двух месяцев с момента трудоустройства внутренне перемещенных лиц.