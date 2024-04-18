Хто отримає компенсацію
Таким чином, держава готова відшкодувати витрати роботодавцям за ВПО, які були працевлаштовані за рекомендацією центрів зайнятості.
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Основна вимога полягає в тому, щоб забезпечити гарантії працевлаштування працівників протягом часу, що перевищує подвійну тривалість виплат. При цьому, таке відшкодування здійснюється в межах фактичних витрат на оплату їхньої праці.
Як отримати компенсацію
Для того, щоб отримати грошову компенсацію, необхідно здійснити наступні кроки:
- Працевлаштувати зареєстрованих безробітних серед ВПО на умовах строкових трудових договорів;
- Подати необхідні документи до центру зайнятості;
- Зачекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
- Укласти договір на компенсацію, що виплачується кожен непарний місяць протягом року.