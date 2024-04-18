Хто отримає компенсацію

Таким чином, держава готова відшкодувати витрати роботодавцям за ВПО, які були працевлаштовані за рекомендацією центрів зайнятості.

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Основна вимога полягає в тому, щоб забезпечити гарантії працевлаштування працівників протягом часу, що перевищує подвійну тривалість виплат. При цьому, таке відшкодування здійснюється в межах фактичних витрат на оплату їхньої праці.

Як отримати компенсацію

Для того, щоб отримати грошову компенсацію, необхідно здійснити наступні кроки:

  1. Працевлаштувати зареєстрованих безробітних серед ВПО на умовах строкових трудових договорів;
  2. Подати необхідні документи до центру зайнятості;
  3. Зачекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
  4. Укласти договір на компенсацію, що виплачується кожен непарний місяць протягом року.