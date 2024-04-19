Скільки коштів нададуть Україні

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна зможе отримати 560 мільйонів євро для різних проєктів.

Читайте також Отримання компенсації за працевлаштування ВПО: хто може розраховувати на виплати

Йдеться про проєкти в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також ті, які підтримають економічне відновлення країни та український бізнес.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ (24 Канал – Європейський інвестиційний банк) Надією Кальвіно. Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи.

Шмигаль наголосив, що Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить до Європейського Союзу.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Після останніх масових атак Росії по критичній інфраструктурі України, ситуація з енергетикою погіршилася. Відтак, в ДТЕК попереджають про дефіцит електроенергії.

Нагадуємо, вчора, 18 квітня, графіки обмежень світла були застосовані для бізнесу та промисловості. Водночас обмеження не зачепили об’єкти критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Крім того, постачальник електроенергії Yasno теж попередив побутових споживачів про можливі відключення світла.

Як розповів ще раніше у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко, влітку на українців чекають обмеження через наслідки нещодавніх атак ворога. Перші відключення світла можуть відбутися орієнтовно у липні – серпні.

В липні – серпні з одного боку будуть виведені в ремонт блоки АЕС та ТЕС для підготовки до зими. А з іншого боку, у нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень,

– зауважив Омельченко.

Водночас цієї зими дефіцит електроенергії може зрости ще більше. Це може відбутися через неспроможність відремонтувати усі потужності на 100%. Відтак, максимум на який варто чекати – 70%.