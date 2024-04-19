Скільки коштів нададуть Україні
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна зможе отримати 560 мільйонів євро для різних проєктів.
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Йдеться про проєкти в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також ті, які підтримають економічне відновлення країни та український бізнес.
Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ (24 Канал – Європейський інвестиційний банк) Надією Кальвіно. Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи.
Шмигаль наголосив, що Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить до Європейського Союзу.
Яка ситуація зі світлом в Україні
Після останніх масових атак Росії по критичній інфраструктурі України, ситуація з енергетикою погіршилася. Відтак, в ДТЕК попереджають про дефіцит електроенергії.
Як розповів ще раніше у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко, влітку на українців чекають обмеження через наслідки нещодавніх атак ворога. Перші відключення світла можуть відбутися орієнтовно у липні – серпні.
В липні – серпні з одного боку будуть виведені в ремонт блоки АЕС та ТЕС для підготовки до зими. А з іншого боку, у нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень,
– зауважив Омельченко.
Водночас цієї зими дефіцит електроенергії може зрости ще більше. Це може відбутися через неспроможність відремонтувати усі потужності на 100%. Відтак, максимум на який варто чекати – 70%.