Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он предположил, чего в ближайшее время можно ожидать от врага. К слову, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что несмотря на российские обстрелы, блэкаута в Украине не будет.

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Что для россиян означают удары по украинской энергетике

Враг однозначно будет пытаться наносить удары по энергетике, особенно теперь, когда россияне прекрасно понимают, что "окно их возможностей" очень сужается. Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за предоставление Украине помощи на почти 61 миллиард долларов.

Россия будет наносить удары по объектам критической инфраструктуры и обеспечения пока Украина не получит оружие от союзников в необходимом количестве, чтобы превратить вражеские удары на ситуативные попытки. Когда враг будет видеть, что эффективность его ударов по тылам снижается, то будет вынужден отказаться от такой тактики.

Оккупанты поняли, что удары по инфраструктуре жизнеобеспечения украинского населения является достаточно болезненным для страны, ее экономики и обороноспособности,

– отметил Тимочко.

Кроме того, российская армия пытается удерживать свой наступательный потенциал, а для того, чтобы эффективно осуществлять наступление нужно наносить ущерб тылам. Сейчас россияне пытаются использовать это максимально.

Атаками по энергетике Россия стремится подавить желание украинцев к сопротивлению. К тому же оккупанты надеются, что массовые удары по объектам, которые обеспечивают жизнь гражданских, приведут к нагрузке на экстренные службы, а также привлечению военных к восстановлению,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Таким образом россияне надеются оттянуть части войск, которые особенно находятся в тылу, от подготовки к выходу на поле боя, а взамен чтобы бойцы занимались восстановительными работами.

Россияне стремятся создать дополнительную нагрузку на социальную сферу, что в свою очередь тоже негативно будет влиять на настроения населения. Если разрушения будут массовые, то враг также рассчитывает, что это приведет к внутренней миграции в стране и из-за больших колонн гражданского населения будут перегружаться логистические пути.

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