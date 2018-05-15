Клімкін звернувся до українців з приводу ЧС-2018 в Росії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін рекомендує українцям утриматися від поїздок в Росію на матчі чемпіонату світу з футболу.
Про це урядовець написав у Twitter.
"Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена", – пояснив міністр.
Читайте також: Порошенко різко висловився щодо Чемпіонату світу з футболу в Росії
Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі