Клімкін звернувся до українців з приводу ЧС-2018 в Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін рекомендує українцям утриматися від поїздок в Росію на матчі чемпіонату світу з футболу.

Про це урядовець написав у Twitter.

"Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена", – пояснив міністр.

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.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 14 травня 2018 р.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.