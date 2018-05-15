Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Об этом чиновник написал в Twitter.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", – обяснил министр.

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.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 14 травня 2018 р.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.