Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.
Об этом чиновник написал в Twitter.
"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", – обяснил министр.
Читайте также: Порошенко резко высказался относительно Чемпионата мира по футболу в России
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии