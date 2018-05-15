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Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

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Павел Климкин
Павел Климкин / 24 Канал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Об этом чиновник написал в Twitter.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", – обяснил министр.

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Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги: Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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