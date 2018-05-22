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Політв'язень Карпюк закликав українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу в Росію

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Микола Карпюк
Микола Карпюк / radiosvoboda

Українець Микола Карпюк, який є в'язнем у Росії, закликав українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу в Росію.

Про це написав адвокат Карпюка Ілля Новіков у Facebook.

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Адвокат додав, що це вже п’ятий день народження, який Карпюк зустрічає в російській в’язниці. За його словами, політв’язень тримається бадьоро і передає подяки тим, хто про нього пам’ятає.

"Він також просив мене передати його пораду українським футбольним уболівальникам - не їздити на чемпіонат світу в Росію, щоб не опинитися в його становищі", — написав адвокат.

Миколу Карпюка затримали у березні 2014 року, тоді він був заступник лідера "Правого сектора" з ідеологічної роботи. Карпюка разом зі Станіславом Клихом звинувачують в участі у війні в Чечні у 1994-95 році, де вони начебто вбили 30 російських військовослужбовців.

 

 

 

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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