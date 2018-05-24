"Путин, подавись!": литераторы провели необычную акцию в поддержку Сенцова в Киеве

Около сотни писателей и культурных деятелей сегодня собрались под российским посольством в Киеве. В символическом образе они выразили протест против незаконного содержания за кремлевской решеткой украинского режиссера Олега Сенцова, который 11 день голодает.

Перед забором посольства красовался ящик с булочками, а рядом – корзина с вырезанными из черной бумаги фигурками людей, что является символами украинских узников путинского режима.

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Символические "булочки" должны стать поперек горла агрессору

Художники по очереди брали слово, зачитывали стихи и делали "бутерброды". Как объяснили активисты, эти "булочки", которые попадают в зубы врага, должны, в конце концов, стать ему поперек горла.

Пусть Путин подавится этим! Рано или поздно на каждого тирана найдется кол в сердце,

– сказал организатор Олаф Клеменсен.

Это очередная мирная акция в поддержку пленных. Среди протестующих – не только известные писатели. Выразить солидарность и протест пришли как музыканты, так и военные, и волонтеры. Они считают, что наполнение информационного пространства именами пленников точно не является бесполезным. И уверены – Сенцов должен вернуться живым и нести службу на культурном фронте войны с оккупантом.

А ты бы сделал, как Сенцов?

"Каждый, когда воевал в АТО, думал, что может оказаться в такой ситуации. И как будешь чувствовать себя, когда будешь один на один с этой репрессивной махиной? Что будешь делать? И вот Сенцов писал: "Если я умру во время чемпионата, то помогу другим". Или мы могли бы занять такую позицию, если бы это случилось с нами?" – апеллировал к собравшимся музыкант Виктор Тимохин.



"Бывают случаи, когда у тебя нет никакого оружия, кроме своей воли"

"Каждый выбирает себе оружие сам. Кто-то выбирает слово, кто-то автомат или гранату. Оружие тебя защищает, так проще. Но бывают случаи, когда у тебя нет никакого оружия, кроме своей воли. И это то, что демонстрирует сейчас всем Сенцов. Уважаю его волю!", – сказал волонтер аеророзведки Михаил.

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Активисты провели аналогию Сенцова со Стусом, который в свое время тоже решил голодать до конца. Поэтому их основное требование – освобождение режиссера из колонии в Лабытнанге на севере России. Однако, не Сенцовим единственным...

Подчеркиваю, он требует свободы не только себе. Себе в последнюю очередь. Олег, как не прискорбно, без надежды надеется, что его самоубийственный шаг поможет освободить всех украинских пленных, находящихся в плену,

– акцентировал коллега по цеху, сценарист Андрей Кокотюха.



Активисты требуют освобождения всех украинских политзаключенных

Сейчас насчитывается более 66 пленных украинцев. Правозащитник Максим Буткевич призвал интересоваться, кто они, как попали за решетку, сколько сидят и в каком состоянии находятся.

"Все должны вернуться как свободные люди в свободной стране и здесь иметь возможность дискутировать, а не сидеть за решеткой в стране–агрессоре. Давайте интересоваться всеми нашими", – добавил Буткевич.

Закрытый забор посольства – еще тот символизм

Российское посольство работает в особом режиме с 2016-го, с тех пор как одиозного посла Михаила Зурабова отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас глава – временный поверенный Александр Лукашик. Извне и не понять, кто находится в учреждении. Кокотюха считает, что там – никого.

Очевидно, ни для кого не секрет, что здание за нашими спинами является пустым. Там, может, есть обслуга, которая туалеты чистит. Не к кому кричать, никто не услышит. В этом доме никого нет дома. Не все дома в этом доме. Их там нет. Но символично, что мы говорим в доме с пустыми стенами. И очень символично, что государство, которое ведет с нами войну и берет пленных, имеет прочные стены, но в середине звонко и пусто,

– считает сценарист.

Повернувшись лицом к высокому забору и задавая риторические вопросы – так "говорили" с Россией некоторые художники.



"Очень символично, что государство, которое ведет войну с Украиной и берет пленных, имеет прочные стены, но в середине звонко и пусто"

Писатели – по-писательски. Соня Гнатова, которая пишет для детей, сравнила российское посольство с замком Кощея в надежде, что монстр из сказок таки смертный.

"Здание производит страшное впечатление. Не могу представить, как страшно оказаться внутри замка и находиться неизвестно сколько времени. Возможно, они там и едят такое. Хочется, чтобы все из этого замка освободились, а Кощей оказался смертным. Мы должны найти иголку и уязвимое место на его заднице", – делится Гнатова.

Сказать несколько слов сотрудникам посольства и гражданам России захотел и сын первого Президента Украины Леонида Кравчука, активист Майдана и юрист Александр. Он отметил, что заключение на 20 лет за гражданскую позицию напоминает времена Гулага – "зверские" времена.

"Вам не хватает разбитых человеческих судеб и жизней. Вы – самая большая страна в мире, но не можете дать совета своей земле. И лезете. Дайте возможность людям рожать детей, а не сажать их. В то время как весь мир борется против болезней и бедности, а вы только уничтожаете украинские судьбы. Это позорно. Вы должны стать людьми, а не зверями", – сказал Кравчук.



На акции не было ни одного украинского политика

Украинским политикам судьба Сенцова не интересна?

Ни один из украинских депутатов за все время заключения Олега не звонил его сестре Наталье Каплан поинтересоваться, как он. Зато часто звонят из Вашингтона или Брюсселя, сообщил журналист крымскотатарского канала ATR.

Я хочу ярких заявлений от наших политиков на самом высоком уровне. Понятно, что они не могут освободить Сенцова лично, но надо их ставить на ноги. Как недавно Климкин читал от имени Сенцова в Совете Европы. Надо трясти и наших политиков и Президентов всех стран,

– отметил журналист.

На сегодняшнюю акцию не пришел ни один украинский политик, констатировал общественный активист Владимир Кошовенко. Не было власть имущих и на субботнем марше поддержки всех пленных украинцев, который насчитывал более 300 тех, кому не безразлично.

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С тоталитарным режимом бороться вместе

Представитель уполномоченного по правам человека, правозащитник Андрей Мамалыга уверен, что информация об акции поддержки доходит до наших политзаключенных, которые страдают в застенках Кремля.

Патриоты слышат, что мы их помним и поддерживаем. Пока мы за них боремся, есть шанс на спасение,

– добавил.

Глухота и слепота России – иллюзия. Так или иначе, информация об акциях доходит до врага. Поэтому – выходить на них крайне необходимо, считает Буткевич. И призывает украинцев консолидировать усилия.



Акция направлена на привлечение внимания мирового сообщества

"Если бы мы не выходили на акции солидарности и протеста, вот тогда мы оставили бы их на растерзание тюремщикам. Эта глухота и слепота – иллюзия. Но у нашего шока очень короткое дыхание. Мы за неделю можем привыкнуть к его голодовке. И эта волна может стать все менее видимой и просто сойти на привычный градус. Давайте не дадим этому случиться. К счастью, это не сухая голодовка. Давайте все это время, пока Олег проводит свой марафон там, будем проводить его здесь", – призвал он.

Осознание 42 миллионами украинцев, что в стране война, приблизит победу и освобождение пленников, убежден Кокотюха.

Не падайте духом – вылезайте из диванов. Нужно бороться за каждого украинца. Смерть Сенцова будет трагедией. Поэтому нам надо массово выходить,

– сказал волонтер Кошовенко.

Сегодня акции в поддержку режиссера состоялись также в Чехии и Словении.

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Сегодняшняя акция является далеко не последней

Художественный перфоманс под российским посольством направлен на привлечение внимания мирового сообщества.

Глобальная акция планируется на 1-2 июня. За минувшие сутки присоединилось около 200 волонтеров со всех уголков мира. Уже есть предварительные договоренности о проведении акции в 35 городах Европы и Америки, как сообщают организаторы. Приобщиться можно здесь.