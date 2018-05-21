Ни один политик ему не позвонил, – сестра Сенцова о голодовке политзаключенного

Ни один украинский политик не позвонил заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который уже неделю голодает в тюрьме.

Об этом рассказала сестра заключенного украинского режиссера Наталья Каплан, сообщает Общественное радио. Для нее решение Олега про голодовку было неожиданным.

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Активизировались активисты, но из политических структур – за более чем неделю ни один политик не позвонил. Из любых политиков, украинских в первую очередь,

– говорит она.

Адвокат Олега Дмитрий Динзе прибыл к нему на второй день голодания. Наталье позвонила жена другого заключенного и сказала, что Сенцов просил, чтобы к нему срочно приехал адвокат. Тогда о причине приезда и планах Олега Сенцова еще никто не знал.

"Его нет смысла убеждать. Олег – человек конструктивный. Сказал мне:"Имеешь лучшие варианты? Я уже давно отчаялся, что в отношении меня будут принимать какие-либо действия по освобождению. Мне сидеть еще 16 лет. Лучше я помогу своей жизнью другим политзаключенным, чем проведу эти 16 лет заключения бессмысленно", – рассказывает адвокат слова Олега Сенцова.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.