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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Жоден політик йому не подзвонив, – сестра Сенцова про голодування політв'язня

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / ua.today

Жоден український політик не зателефонував до ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який вже тиждень голодує у в'язниці.

Про це розповіла сестра ув'язненого українського режисера Наталя Каплан, повідомляє Громадське радіо. Для неї рішення Олега про голодування було неочікуваним.

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Активізувалися активісти, але з політичних структур – за більше, ніж тиждень жоден політик не подзвонив. З будь-яких політиків, українських в першу чергу,
– каже вона.

Адвокат Олега Дмитро Дінзе прибув до нього на другий день голодування. Наталії подзвонила дружина іншого ув’язненого і сказала, що Сенцов просив аби до нього терміново приїхав адвокат. Тоді про причину приїзду і плани Олега Сенцова ще ніхто не знав.

"Його немає сенсу переконувати. Олег – людина конструктивна. Сказав мені: "Маєш кращі варіанти? Я вже давно зневірився, що стосовно мене будуть вживати якихось дій щодо звільнення. Мені сидіти ще 16 років. Краще я допоможу своїм життям іншим політв’язням, ніж проведу ці 16 років ув’язнення беззмістовно", — переказує адвокат слова Олега Сенцова.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.
 

Теги: Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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