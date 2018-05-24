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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Акция Сенцова направлена на то, чтобы показать, что происходит в России, – эксперт

Pro новости 7 Читати новину українською

Об 11-й дне голодовки Олега Сенцова и акции, которые проходят в Украине и привлечение мирового сообщества, – в программе "Pro новости" рассказал программный директор Крымского дома Алим Алиев.

О голодовке Олега Сенцова

"Собственно, эта акция Олега, вот эта его голодовка, в первую очередь направлено на то, чтобы показать, что происходит в самой России, показать мировому сообществу, привлечь внимание к украинским политзаключенным в России. Поэтому сейчас, например, сестра Олега, Наталья Каплан, сказала, что сейчас очень важно сделать такие акции по всему миру, глобальные акции", – рассказал Алим.

По его мнению то, что происходит в Украине – бесспорно важно, однако намного важнее международный резонанс. Наталья, сестра Олега, опубликовала у себя на странице Google-форму для регистрации людей со всего мира, которые могут быть координаторами акции, или которые хотят иначе приобщиться к поддержке Сенцова. Информацию о поддержке Олега можно искать по хэштегу #SaveOlegSentsov.

Также в выпуске:

Россия в Украине готовит хакерскую атаку.

Последняя битва за Антикоррупционный суд.

Платил ли Порошенко Трампу за встречу?

Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Крыма Pro новости
Источник: 24 Канал
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