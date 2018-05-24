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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Алиев рассказал, как сделать акции в поддержку Сенцова действенными

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из свободных источников

Олег Сенцов голодает уже 11-ый день. Акции, которые проходят в Украине являются важными, однако больший резонанс должно добавить привлечение мирового сообщества. Сестра Олега Наталья Каплан, создала список, благодаря которому ищет людей, которые могли бы стать координаторами акций в поддержку Сенцова в других странах мира.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал Алим Алиев, программный директор Крымского дома.

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"Собственно, эта акция Олега, вот эта его голодовка, в первую очередь направлена на то, чтобы показать, что происходит в самой России, показать мировому сообществу, привлечь внимание к украинским политзаключенным в России. Поэтому сейчас, например, сестра Олега Наталья Каплан, сказала, что сейчас очень важно сделать такие акции по всему миру, глобальные акции", – рассказал Алим.

По его мнению то, что происходит в Украине – бесспорно важно, но гораздо важнее международный резонанс. Наталья, сестра Олега, опубликовала у себя на странице Google-форму для регистрации людей со всего мира, которые могут быть координаторами акции, или которые хотят иначе приобщиться к поддержке Сенцова. Информацию о поддержке Олега можно искать по хештегу #SaveOlegSentsov.

"Ведь мы, зная характер Олега, точно знаем, что он пойдет до конца. Это не тот человек, который что-то говорил и не делал. В этом случае – это, к сожалению", – добавил Алиев.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Крыма Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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