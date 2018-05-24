Алієв розповів, як зробити акції в підтримку Сенцова дієвими

Олег Сенцов голодує вже 11-ий день. Акції, які проходять в Україні є важливими, проте більшого резонансу має додати залучення світової спільноти. Сестра Олега, Наталія Каплан, створила список, завдяки якому шукає людей, які могли б стати координаторами акцій в підтримку Сенцова в інших країнах світу.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів Алім Алієв, програмний директор Кримського дому.

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"Власне, ця акція Олега, ось це його голодування, в першу чергу направлене на те, аби показати, що відбувається в самій Росії, показати світовій спільноті, привернути увагу до українських політв'язнів в Росії. Тому зараз, наприклад, сестра Олега, Наталія Каплан, сказала, що зараз дуже важливо зробити такі акції по всьому світові, глобальні акції", – розповів Алім.

На його думку те, що відбувається в Україні – безперечно важливо, проте набагато важливішим є міжнародний резонанс. Наталія, сестра Олега, опублікувала у себе на сторінці Google-форму для реєстрації людей з усього світу, які можуть бути координаторами акції, чи які хочуть інакше долучитись до підтримки Сенцова. Інформацію про підтримку Олега можна шукати за хештегом #SaveOlegSentsov.

"Адже ми, знаючи характер Олега, точно знаємо, що він піде до кінця. Це не та людина, яка щось казала і не робила. В цьому випадку – це, на жаль", – додав Алієв.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.