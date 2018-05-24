18:51
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Заручник Кремля Шумков оголосив голодування на підтримку Сенцова

134 Читать новость на русском
Олександр Шумков (праворуч) оголосив голодування
Олександр Шумков (праворуч) оголосив голодування / Фото з вільних мереж

Російський політв’язень, екс-член "Правого сектора" Олександр Шумков оголосив голодування на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів.

Про це повідомляє InfoResist із посиланням на сестру Олександра Людмилу Шумкову.

"Ми сьогодні були на побаченні, вчора був суд щодо продовження арешту, на місяць продовжили. Після нього він дізнався новини (про голодування Сенцова, – ред.), йому адвокат передав і хотів написати записку (Сенцову), – розповіла сестра Олександра Шумкова.

Читайте також: "Олег змирився": адвокат Сенцова розповів, чим закінчиться самопожертва українця

Перший варіант – він хотів попросити Олега припинити голодування, тому що потрібні сили для подальшої боротьби в Україні. Але конвой йому не дав написати своєю рукою, він продиктував адвокату. Записка про те, що він на підтримку Сенцова та інших своїх побратимів, на честь Дня героїв 23 травня, оголошує голодування,
– додала Людмила Шумкова.

При цьому сестра незаконно утримуваного в Росії українця зазначила, що Олександра Шумкова немає в списку політв'язнів.

"Влада на Олександра взагалі ніяким чином не реагує. Таке відчуття, що його взагалі немає. Його навіть викинули зі списку, який давали правозахисники, в тому числі Марія Томак з "Медійної ініціативи за права людини" – вони просто викинули його з цього списку", – розповіла Людмила Шумкова.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив голодування. Вимогою політв’язня є відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. Згодом стало відомо, що голодування на підтримку Сенцова готовий оголосити Олександр Кольченко – ще один незаконно засуджений у Росії українець.

Хто такий Олександр Шумков? Під час подій Євромайдану входив до охорони чинного нардепа Дмитра Яроша, був членом "Правого сектора", проте вийшов з цього. Брав участь в АТО. Шумков зник 17 серпня 2017 року в Херсоні за нез'ясованих обставин. Через місяць стало відомо, що він перебуває у слідчому ізоляторі російського міста Брянська і йому інкримінують участь в "екстремістської організації".

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії Правий сектор
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему так трудно победить коррупцию
сьогодні, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 96
сьогодні, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 248
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сьогодні, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 675
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сьогодні, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 198
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 703
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук