Заручник Кремля Шумков оголосив голодування на підтримку Сенцова

Російський політв’язень, екс-член "Правого сектора" Олександр Шумков оголосив голодування на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів.

Про це повідомляє InfoResist із посиланням на сестру Олександра Людмилу Шумкову.

"Ми сьогодні були на побаченні, вчора був суд щодо продовження арешту, на місяць продовжили. Після нього він дізнався новини (про голодування Сенцова, – ред.), йому адвокат передав і хотів написати записку (Сенцову), – розповіла сестра Олександра Шумкова.

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Перший варіант – він хотів попросити Олега припинити голодування, тому що потрібні сили для подальшої боротьби в Україні. Але конвой йому не дав написати своєю рукою, він продиктував адвокату. Записка про те, що він на підтримку Сенцова та інших своїх побратимів, на честь Дня героїв 23 травня, оголошує голодування,

– додала Людмила Шумкова.

При цьому сестра незаконно утримуваного в Росії українця зазначила, що Олександра Шумкова немає в списку політв'язнів.

"Влада на Олександра взагалі ніяким чином не реагує. Таке відчуття, що його взагалі немає. Його навіть викинули зі списку, який давали правозахисники, в тому числі Марія Томак з "Медійної ініціативи за права людини" – вони просто викинули його з цього списку", – розповіла Людмила Шумкова.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив голодування. Вимогою політв’язня є відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. Згодом стало відомо, що голодування на підтримку Сенцова готовий оголосити Олександр Кольченко – ще один незаконно засуджений у Росії українець.

Хто такий Олександр Шумков? Під час подій Євромайдану входив до охорони чинного нардепа Дмитра Яроша, був членом "Правого сектора", проте вийшов з цього. Брав участь в АТО. Шумков зник 17 серпня 2017 року в Херсоні за нез'ясованих обставин. Через місяць стало відомо, що він перебуває у слідчому ізоляторі російського міста Брянська і йому інкримінують участь в "екстремістської організації".