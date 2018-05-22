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"Олег змирився": адвокат Сенцова розповів, чим закінчиться самопожертва українця

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Адвокат Сенцова розповів, чи закінчиться голодування
Адвокат Сенцова розповів, чи закінчиться голодування / Фото з відкритих джерел

Адвокат українського політв’язня режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що у питанні голодування його підзахисний піде до кінця.

Про це повідомляє "Главред".

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Знаючи Олега, він дійде до кінця. І для нього не важливі наслідки. Він навіть думає наперед  – що буде після нього. Олег як би змирився. А якщо людина змирилася, то все: хоче померти – помре, хоче жити – буде жити,
– заявив адвокат.

На думку Дінзе, смерть Сенцова викличе великий резонанс.

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Адвокат додав, що у діях Сенцова присутня самопожертва, яка сколихне людей, суспільство. 

"І якщо в Олега закінчиться все фатально... піде громадський сплеск. Це як хвиля – вона набігає, зростає. Зараз підключаються одні, другі, треті. Через якийсь час хвиля стане тайфуном. І на піку просто все змиє. Хоча цю хвилю може і зупинить хтось то, або вона зійде нанівець. Але за задумом – цей тайфун повинен знести не просто конкретних людей, а все суспільство", – наголосив Дінзе.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Обмін полоненими Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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