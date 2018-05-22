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"Олег смирился": адвокат Сенцова рассказал, чем закончится самопожертвование украинца

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Адвокат Сенцова рассказал, закончится ли голодание
Адвокат Сенцова рассказал, закончится ли голодание / Фото из открытых источников

Адвокат украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что в вопросе голодовки его подзащитный пойдет до конца.

Об этом сообщает "Главред".

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Зная Олега, он дойдет до конца. И для него не важны последствия. Он даже думает наперед – что будет после него. Олег как бы смирился. А если человек смирился, то все: хочет умереть – умрет, хочет жить – будет жить,
– заявил адвокат.

По мнению Динзе, смерть Сенцова вызовет большой резонанс.

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Адвокат добавил, что в действиях Сенцова присутствует самопожертвование, которое всколыхнет людей, общество.

"И если у Олега закончится все фатально... пойдет общественный всплеск. Это как волна – она набегает, растет. Сейчас подключаются одни, вторые, третьи. Через некоторое время волна станет тайфуном. И на пике просто все смоет. Хотя эту волну может и остановит кто-то, или она сойдет на нет. Но по задумке – этот тайфун должен снести не просто конкретных людей, а все общество", – подчеркнул Динзе.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России Олег Сенцов Обмен пленными
Источник: 24 Канал
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