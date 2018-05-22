17:10
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Політв’язень Кольченко услід за Сенцовим готовий оголосити голодування, – адвокат

102 Читать новость на русском
Кольченко може оголосити голодування на підтримку Сенцова
Кольченко може оголосити голодування на підтримку Сенцова / Svpressa

Незаконно засуджений у Росії українець Олександр Кольченко готовий оголосити голодування на підтримку ще одного українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк із посиланням на адвоката Кольченка – Світлану Сидоркіну.

За інфракцією журналіста, Кольченко написав лист Сенцову, проте побоюючись цензури, докладно розповів про зміст цього листа адвокатові Сидоркіній, яка 22 травня відвідала політв’язня у Копейській колонії.

Зазначимо, що своє голодування Олег Сенцов оголосив 16 травня. Таким чином, він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму, проте ця вимога не стосується режисера особисто.

У листі він (Кольченко) написав, що, на його думку, засіб голодування може бути ефективним для захисту тільки в тому випадку, якщо держава дорожить своєю репутацією. Вважає, що у випадку з Олегом Росія може проігнорувати його голодування, не даючи померти, просто застосувати примусове годування та відправити його на психіатричну експертизу,
– розповіла Сидоркіна.

Читайте також: Аморально – їхати до Росії на ЧС-2018 у той час, коли у в’язниці вмирає Сенцов, – журналіст

Наголошується, що Кольченко не згоден з методом голодування, однак поважає позицію Сенцова "щодо звільнення політв'язнів України з російських катівень і готовий підтримати Олега, якщо буде необхідність". Також повідомляється, що Кольченко дуже переживає за здоров'я Сенцова, оскільки знає про клімат та умови життя в регіоні, де утримують українського режисера.

Крім того, Кольченко написав звернення на ім'я президента Росії Володимира Путіна з вимогою втрутитися в ситуацію з голодуванням Сенцова і звільнити його. Однак Кольченко також побоюється, що цензура не пропустить його звернення.

"До умов утримання в колонії у нього претензій немає. Має бадьорий вигляд, але дуже переживає за Сенцова. Адвокат хотіла показати йому публікації ЗМІ про голодування українського режисера, але їй не дозволили", – розповіла Сидоркіна.

До слова, як заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі візьмуть до уваги чергове звернення діячів науки і культури до президента РФ з проханням звільнити ув'язненого Олега Сенцова.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії Розлучення Путіна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сьогодні, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 349
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 189
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 2084
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1236
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2285
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук