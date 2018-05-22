Політв’язень Кольченко услід за Сенцовим готовий оголосити голодування, – адвокат

Незаконно засуджений у Росії українець Олександр Кольченко готовий оголосити голодування на підтримку ще одного українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк із посиланням на адвоката Кольченка – Світлану Сидоркіну.

За інфракцією журналіста, Кольченко написав лист Сенцову, проте побоюючись цензури, докладно розповів про зміст цього листа адвокатові Сидоркіній, яка 22 травня відвідала політв’язня у Копейській колонії.

Зазначимо, що своє голодування Олег Сенцов оголосив 16 травня. Таким чином, він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму, проте ця вимога не стосується режисера особисто.

У листі він (Кольченко) написав, що, на його думку, засіб голодування може бути ефективним для захисту тільки в тому випадку, якщо держава дорожить своєю репутацією. Вважає, що у випадку з Олегом Росія може проігнорувати його голодування, не даючи померти, просто застосувати примусове годування та відправити його на психіатричну експертизу,

– розповіла Сидоркіна.

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Наголошується, що Кольченко не згоден з методом голодування, однак поважає позицію Сенцова "щодо звільнення політв'язнів України з російських катівень і готовий підтримати Олега, якщо буде необхідність". Також повідомляється, що Кольченко дуже переживає за здоров'я Сенцова, оскільки знає про клімат та умови життя в регіоні, де утримують українського режисера.

Крім того, Кольченко написав звернення на ім'я президента Росії Володимира Путіна з вимогою втрутитися в ситуацію з голодуванням Сенцова і звільнити його. Однак Кольченко також побоюється, що цензура не пропустить його звернення.

"До умов утримання в колонії у нього претензій немає. Має бадьорий вигляд, але дуже переживає за Сенцова. Адвокат хотіла показати йому публікації ЗМІ про голодування українського режисера, але їй не дозволили", – розповіла Сидоркіна.

До слова, як заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі візьмуть до уваги чергове звернення діячів науки і культури до президента РФ з проханням звільнити ув'язненого Олега Сенцова.