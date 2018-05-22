У Кремлі візьмуть до уваги звернення щодо українського режисера Сенцова, – Пєсков

Чергове звернення діячів науки і культури до президента РФ Володимира Путіна з проханням звільнити українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії, у Кремлі візьмуть до уваги. Проте позиція Володимира Путіна на цей рахунок вже відома.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

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"Воно (звернення, – ред.) буде прийнято до відома, як і всі звернення, які були до цих пір", – сказав Дмитро Пєсков.

При цьому він нагадав, що "про ситуацію з Сенцовим президенту неодноразово задавали питання, він на них відповідав".

"Мова йде про засудженого, і тут президент говорив про свою позицію, додати тут нічого", – підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, понад 130 діячів науки і культури Росії підписали спільне звернення асоціації "Свободное слово", Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та "Вольного исторического общества" із закликом звільнити незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.