В Кремле примут во внимание обращение относительно украинского режиссера Сенцова, – Песков

Очередное обращение деятелей науки и культуры к президенту РФ с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России, в Кремле примут во внимание. Однако позиция Владимира Путина на этот счет уже известна.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

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"Оно (обращение, – ред.) будет принято к сведению, как и все обращения, которые были до сих пор", – сказал Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что "о ситуации с Сенцовым президенту неоднократно задавали вопрос, он на них отвечал".

"Речь идет об осужденном, и здесь президент говорил о своей позиции, добавить тут нечего", – подчеркнул Песков.

Напомним, более 130 деятелей науки и культуры России подписали совместное обращение ассоциации "Свободное слово", Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и "Вольного исторического общества" с призывом освободить незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова.