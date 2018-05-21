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"Спасти Олега Сенцова": культурные деятели России требуют освободить украинского режиссера

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Олег Сенцов голодает с 14 мая
Олег Сенцов голодает с 14 мая / Фото из открытых источников

Более 130 деятелей науки и культуры России подписали совместное обращение ассоциации "Свободное слово", Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и "Вольного исторического общества" с требованием освободить незаконно осужденного Россией украинского режиссера Олега Сенцова.

14 мая Олег Сенцов, осужденный в России к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех незаконно осужденных в России украинцев.

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Украинские кинематографисты читали документальную пьесу в поддержку политзаключенного, а писатель Андрей Любка даже призвал один день поголодать в знак солидарности с заключенным режиссером.

Теперь с заявлением в поддержку Сенцова выступили более 130 деятелей культуры в РФ. Заявление ассоциации "Свободное слово", Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и "Вольного исторического общества" опубликовано на сайте научно-популярной газеты "Троицкий вариант".

Среди подписавшихся под обращением – писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Оборин, журналист Сергей Пархоменко, лингвист Алексей Гиппиус, литературовед Александр Лавров.

Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас,
– говорится в обращении деятелей культуры России.

Накануне пикеты в поддержку Олега Сенцова происходили в центре Москвы.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Новости культуры Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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