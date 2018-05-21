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"Врятувати Олега Сенцова": культурні діячі Росії вимагають звільнити українського режисера

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Олег Сенцов голодує з 14 травня
Олег Сенцов голодує з 14 травня / Фото із відкритих джерел

Понад 130 діячів науки і культури Росії підписали спільне звернення асоціації "Свободное слово", Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та "Вольного исторического общества" із закликом звільнити незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

14 травня Олег Сенцов, засуджений у Росії до 20 років колонії, оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх незаконно засуджених у Росії українців.

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Українські кіномитці читали документальну п'єсу на підтримку політв'язня, а письменник Андрій Любка навіть закликав один день поголодувати на знак солідарності із ув'язненим режисером.

Тепер із заявою на підтримку сенцова виступили понад 130 діячів культури в РФ. Заяву асоціації "Свободное слово", Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та "Вольного исторического общества" опублікована на сайті науково-популярної газети "Троицкий вариант".

Серед тих, хто підписався під зверненням – письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, письменниця Людмила Улицька, поет Лев Оборін, журналіст Сергій Пархоменко, лінгвіст Олексій Гіппіус, літературознавець Олександр Лавров.

Ми вимагаємо відправити Сенцова на його батьківщину – в Україну. Смерть Олега Сенцова стане ганьбою для Росії і назавжди заплямує тих, хто міг би його врятувати, але не врятував,
– йдеться у звернення культурних діячів Росії.

Напередодні пікети на підтримку Олега Сенцова відбувались у центрі Москви.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини культури
Джерело: 24 Канал
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