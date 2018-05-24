Акція Сенцова направлена на те, аби показати, що відбувається в Росії, – експерт

Про 11-й день голодування Олега Сенцова та акції, які проходять в Україні та залучення світової спільноти, – у програмі "Pro новини" розповів програмний директор Кримського дому Алім Алієв.

Про голодування Олега Сенцова

"Власне, ця акція Олега, ось це його голодування, в першу чергу направлене на те, аби показати, що відбувається в самій Росії, показати світовій спільноті, привернути увагу до українських політв'язнів в Росії. Тому зараз, наприклад, сестра Олега, Наталія Каплан, сказала, що зараз дуже важливо зробити такі акції по всьому світові, глобальні акції", – розповів Алім.

На його думку те, що відбувається в Україні – безперечно важливо, проте набагато важливішим є міжнародний резонанс. Наталія, сестра Олега, опублікувала у себе на сторінці Google-форму для реєстрації людей з усього світу, які можуть бути координаторами акції, чи які хочуть інакше долучитись до підтримки Сенцова. Інформацію про підтримку Олега можна шукати за хештегом #SaveOlegSentsov.

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