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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Акція Сенцова направлена на те, аби показати, що відбувається в Росії, – експерт

Pro новини 11 Читать новость на русском

Про 11-й день голодування Олега Сенцова та акції, які проходять в Україні та залучення світової спільноти, – у програмі "Pro новини" розповів програмний директор Кримського дому Алім Алієв.

Про голодування Олега Сенцова

"Власне, ця акція Олега, ось це його голодування, в першу чергу направлене на те, аби показати, що відбувається в самій Росії, показати світовій спільноті, привернути увагу до українських політв'язнів в Росії. Тому зараз, наприклад, сестра Олега, Наталія Каплан, сказала, що зараз дуже важливо зробити такі акції по всьому світові, глобальні акції", – розповів Алім.

На його думку те, що відбувається в Україні – безперечно важливо, проте набагато важливішим є міжнародний резонанс. Наталія, сестра Олега, опублікувала у себе на сторінці Google-форму для реєстрації людей з усього світу, які можуть бути координаторами акції, чи які хочуть інакше долучитись до підтримки Сенцова. Інформацію про підтримку Олега можна шукати за хештегом #SaveOlegSentsov.

Також у випуску:

Росія в Україні готує хакерську атаку.

Остання битва за Антикорупційний суд.

Чи платив Порошенко Трампу за зустріч?

Теги: Pro новини Україна – Росія Олег Сенцов Новини Криму Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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