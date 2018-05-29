13:49
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Судьбой Сенцова ни один из украинских политиков не поинтересовался, – Муждабаев

63 Читати новину українською
Журналист Айдер Муждабаев
Журналист Айдер Муждабаев / 24 канал

Журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев сообщил, что за все время, пока Олег Сенцов находится в тюрьме, ни один украинский политик не позвонил сестре политзаключенного поинтересоваться его судьбой. Зато часто звонят из Вашингтона и Брюсселя.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 Канала: "Путин, подавись!": литераторы провели необычную акцию в поддержку Сенцова в Киеве

"Я хочу ярких заявлений от наших политиков на самом высоком уровне. Понятно, что они не могут освободить Сенцова лично, но надо их ставить на ноги. Надо трясти президентов всех стран", – добавил журналист.

Читайте также: Россияне видят акции протеста против содержания за решеткой украинских политзаключенных, – Буткевич

Муждабаев также проинформировал, что лишь от 0,1% до 1% внимания украинских СМИ уделяется темам оккупированных территорий и украинских политзаключенных.

Мы очень мало говорим о Крыме и об украинских пленных. Это позор! Если мы не будем этого делать, то Путин будет продолжать брать заложников. У него весь Крым. Бери – не хочу,
– подчеркнул журналист.

Напомним, Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Обмен пленными
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сегодня, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 578
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3440
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3531
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 мая, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 982
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
28 мая, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 896
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук