Судьбой Сенцова ни один из украинских политиков не поинтересовался, – Муждабаев

Журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев сообщил, что за все время, пока Олег Сенцов находится в тюрьме, ни один украинский политик не позвонил сестре политзаключенного поинтересоваться его судьбой. Зато часто звонят из Вашингтона и Брюсселя.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 Канала: "Путин, подавись!": литераторы провели необычную акцию в поддержку Сенцова в Киеве

"Я хочу ярких заявлений от наших политиков на самом высоком уровне. Понятно, что они не могут освободить Сенцова лично, но надо их ставить на ноги. Надо трясти президентов всех стран", – добавил журналист.

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Муждабаев также проинформировал, что лишь от 0,1% до 1% внимания украинских СМИ уделяется темам оккупированных территорий и украинских политзаключенных.

Мы очень мало говорим о Крыме и об украинских пленных. Это позор! Если мы не будем этого делать, то Путин будет продолжать брать заложников. У него весь Крым. Бери – не хочу,

– подчеркнул журналист.

Напомним, Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.