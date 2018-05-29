У Путина к Сенцову есть особая неприязнь, – историк

Президент России Владимир Путин испытывает личную неприязнь к незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову. И хозяин Кремля точно не освободит политзаключенного до старта Чемпионата мира по футболу в РФ.

Так историк и блогер Юрий Гудименко прокомментировал заявление Федеральной службы исполнения наказаний о согласии Сенцова на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки, сообщает "Обозреватель".

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"Верим ли мы во ФСИН? Для меня все, что говорит Россия, нужно делить на очень большое число", – отметил Гудименко.

Мы видели позицию Путина и знаем ее именно в отношении Сенцова, и она очень радикальная. Для него Сенцов, – это особый человек, к которому у него особая неприязнь. Я уверен, что РФ может писать что угодно, и это будет неправда. Они могут написать, что он заказал шашлык себе в камеру на завтрак. А Сенцов всегда выглядел очень уверенным в своем намерении дойти до конца,

– отметил историк.

Блогер также рассказал, что сейчас нет возможности сделать Сенцова нардепом и соответственно членом ПАСЕ, как это было сделано с нардепом Надеждой Савченко для освобождения ее из российской тюрьмы. Однако Сенцова поддерживают голливудские актеры уровня Джонни Деппа.

"Мы уже видим, как тема Сенцова и тема рейса МН17 подвязывается в западных СМИ к Чемпионату мира по футболу. Чемпионат состоится, но он будет запятнан для РФ как страны-террориста, страны, которая сбивает самолеты, страны, которая удерживает в заложниках известного во всем мире режиссера. Поэтому он не пройдет так триумфально для России", – выразил убеждение Гудименко.

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Он также назвал "нетипичным шагом" для Путина ситуацию, если бы российский президент освободил Сенцова до начала ЧМ-2018.

Во-первых, он не любит отпускать людей, а во-вторых, у него есть личный зуб на Сенцова. Он готов пожертвовать остатками международной репутации, но чтобы Сенцов сидел, либо умер, либо был как-то дискредитирован,

– резюмировал историк.

В чем обвинили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Впоследствии режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года Сенцова в России приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года режиссер объявил о бессрочной голодовке с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.