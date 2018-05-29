19:14
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

У Путина к Сенцову есть особая неприязнь, – историк

185 Читати новину українською
Путин не освободит Сенцова до ЧМ-2018, считает историк
Путин не освободит Сенцова до ЧМ-2018, считает историк / Коллаж 24 Канал

Президент России Владимир Путин испытывает личную неприязнь к незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову. И хозяин Кремля точно не освободит политзаключенного до старта Чемпионата мира по футболу в РФ.

Так историк и блогер Юрий Гудименко прокомментировал заявление Федеральной службы исполнения наказаний о согласии Сенцова на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки, сообщает "Обозреватель".

Читайте также: Стало известно о состоянии Сенцова после начала поддерживающей терапии

"Верим ли мы во ФСИН? Для меня все, что говорит Россия, нужно делить на очень большое число", – отметил Гудименко.

Мы видели позицию Путина и знаем ее именно в отношении Сенцова, и она очень радикальная. Для него Сенцов, – это особый человек, к которому у него особая неприязнь. Я уверен, что РФ может писать что угодно, и это будет неправда. Они могут написать, что он заказал шашлык себе в камеру на завтрак. А Сенцов всегда выглядел очень уверенным в своем намерении дойти до конца,
– отметил историк.

Блогер также рассказал, что сейчас нет возможности сделать Сенцова нардепом и соответственно членом ПАСЕ, как это было сделано с нардепом Надеждой Савченко для освобождения ее из российской тюрьмы. Однако Сенцова поддерживают голливудские актеры уровня Джонни Деппа.

"Мы уже видим, как тема Сенцова и тема рейса МН17 подвязывается в западных СМИ к Чемпионату мира по футболу. Чемпионат состоится, но он будет запятнан для РФ как страны-террориста, страны, которая сбивает самолеты, страны, которая удерживает в заложниках известного во всем мире режиссера. Поэтому он не пройдет так триумфально для России", – выразил убеждение Гудименко.

Читайте также: Судьбой Сенцова ни один из украинских политиков не поинтересовался, – Муждабаев

Он также назвал "нетипичным шагом" для Путина ситуацию, если бы российский президент освободил Сенцова до начала ЧМ-2018.

Во-первых, он не любит отпускать людей, а во-вторых, у него есть личный зуб на Сенцова. Он готов пожертвовать остатками международной репутации, но чтобы Сенцов сидел, либо умер, либо был как-то дискредитирован,
– резюмировал историк.

В чем обвинили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Впоследствии режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года Сенцова в России приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года режиссер объявил о бессрочной голодовке с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Теги: Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 666
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 124
Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке
сегодня, 17:05 Скандальный Добкин оскорбительно высказался об украинском языке
699
Известный врач назвал важнейший элемент в организме человека
сегодня, 18:42 Известный врач назвал важнейший элемент в организме человека
101
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 4233
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук