20:43
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Дела плохи: сестра Сенцова рассказала о поддерживающей терапии украинца

45 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Еспресо

Решение о применении поддерживающей терапии относительно незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, свидетельствует об ухудшении состояния его здоровья.

Об этом в Facebook написала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дней голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков.

Это (поддерживающая терапия) продлит жизнь Олегу. Он продолжает бороться, но что бы ни говорили тюремные врачи о стабильном состоянии, решение о терапии говорит, что дела плохи,
– говорится в сообщении Каплан.

Читайте также: У Путина к Сенцову есть особая неприязнь, – историк

Она уточнила, что поддерживающая терапия является заменой воды на питательную смесь, однако это не выход из голодания.

При этом у Каплан нет информации, действительно ли Сенцов добровольно согласился на такую терапию.

Если Олег сам согласился на терапию, могу его только поддержать в этом. Он нужен живым. Выдержал бы он на одной воде до Чемпионата мира – большой вопрос,
– отметила сестра пленника Кремля.

При этом сестра Сенцова призвала не осуждать брата за такое решение.

Читайте также: Стало известно о состоянии Сенцова после начала поддерживающей терапии

В чем обвинили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Впоследствии режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 Сенцова осудили в России к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 режиссер объявил о бессрочной голодовке с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 29 мая: евро обвалился еще больше
146
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук