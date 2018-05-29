Дела плохи: сестра Сенцова рассказала о поддерживающей терапии украинца

Решение о применении поддерживающей терапии относительно незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, свидетельствует об ухудшении состояния его здоровья.

Об этом в Facebook написала сестра политзаключенного Наталья Каплан.



Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дней голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков.

Это (поддерживающая терапия) продлит жизнь Олегу. Он продолжает бороться, но что бы ни говорили тюремные врачи о стабильном состоянии, решение о терапии говорит, что дела плохи,

– говорится в сообщении Каплан.

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Она уточнила, что поддерживающая терапия является заменой воды на питательную смесь, однако это не выход из голодания.



При этом у Каплан нет информации, действительно ли Сенцов добровольно согласился на такую терапию.

Если Олег сам согласился на терапию, могу его только поддержать в этом. Он нужен живым. Выдержал бы он на одной воде до Чемпионата мира – большой вопрос,

– отметила сестра пленника Кремля.

При этом сестра Сенцова призвала не осуждать брата за такое решение.

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В чем обвинили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Впоследствии режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 Сенцова осудили в России к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 режиссер объявил о бессрочной голодовке с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму.