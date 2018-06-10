19:00
10 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 13°C
  • понеділок
    29°C 15°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

"Терористами" стають всі українці, – Клімкін відреагував на скандал з Мураєвим

3380 Читать новость на русском
Клімкін прокоментував скандальні вислови нардепа Мураєва про політв'язня Сенцова
Клімкін прокоментував скандальні вислови нардепа Мураєва про політв'язня Сенцова / Фото з відкритих джерел

За логікою позафракційного нардепа Євгена Мураєва, "терористами" можна назвати всіх українців, які намагаються протистояти агресії Російської Федерації

Таку думку висловив міністр закордонних справ України у Facebook, коментуючи скандальний вислів Мураєва щодо політв'язня Олега Сенцова.

Він зауважив, зараз увесь медіапростір і соцмережі обговорюють скандальну заяву Мураєва, який сказав що "незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи" і нібито "для однієї частини населення він є терористом, а для націоналістичної частини – героєм".

Читайте також: Покидьки з депутатськими мандатами, – Вакарчук емоційно відреагував на скандал у Раді

За словами глави МЗС, українське суспільство обурене, "але, на жаль, фокусуючись на суто політичних аспектах, ця дискусія оминає одну більш сутнісну і важливу річ".

"Головний пафос обурення з приводу випаду Мураєва, як мені здається, зараз спрямований на те, що насправді Олег Сенцов не "готував підпали і вибухи", а отже, Росія, а за нею й наш нардеп на нього звели наклеп. Звісно ж, Сенцов не готував ніяких терактів, але, як справжній патріот, інтелігент і митець, він боровся і бореться проти агресії Росії іншими методами", – зазначив Клімкін.

На його думку, називаючи Олега Сенцова "терористом", Мураєв "заперечує саме право людини боронити свою свободу, свої права, територіальну цілісність і незалежність своєї батьківщини від зазіхань ворога".

За такою логікою "терористами" будуть вважатися не тільки партизани УПА, яких Москва ненавидить, а й червоні радянські партизани, яких Москва любить. Адже вони також посміли виступити проти окупаційної влади нацистської Німеччини. "Терористами" стають і всі українці, які сьогодні зі зброєю в руках чи в інший спосіб протистоять агресії Росії, узагалі всі люди, які будь-коли наважилися виступити проти поневолення, тиранії, несправедливості,
– наголосив Клімкін.

Міністр додав, що це вже не можна назвати політикою, адже "це заперечення й відкидання основоположних моральних та цивілізаційних цінностей, це стирання межі між добром і злом".

"Боюся, що запізніла готовність пана Мураєва попросити пробачення у Олега Сенцова тут вже не допоможе, оскільки йдеться про образу й зневагу до всіх нас, до всієї України й українського народу, до самої людської честі й гідності", – підсумував очільник МЗС.

 

Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Олег Сенцов Євгеній Мураєв Скандал Україна – Росія Тероризм
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
сьогодні, 14:46 Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
GoGlobal 227
Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
сьогодні, 08:40 Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
Семен Кабакаєв 2286
Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
9 червня, 21:59 Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
Блог Медіа 7661
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
9 червня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 1016
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
9 червня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 2147
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук