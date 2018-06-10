"Терористами" стають всі українці, – Клімкін відреагував на скандал з Мураєвим

За логікою позафракційного нардепа Євгена Мураєва, "терористами" можна назвати всіх українців, які намагаються протистояти агресії Російської Федерації

Таку думку висловив міністр закордонних справ України у Facebook, коментуючи скандальний вислів Мураєва щодо політв'язня Олега Сенцова.

Він зауважив, зараз увесь медіапростір і соцмережі обговорюють скандальну заяву Мураєва, який сказав що "незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи" і нібито "для однієї частини населення він є терористом, а для націоналістичної частини – героєм".

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За словами глави МЗС, українське суспільство обурене, "але, на жаль, фокусуючись на суто політичних аспектах, ця дискусія оминає одну більш сутнісну і важливу річ".

"Головний пафос обурення з приводу випаду Мураєва, як мені здається, зараз спрямований на те, що насправді Олег Сенцов не "готував підпали і вибухи", а отже, Росія, а за нею й наш нардеп на нього звели наклеп. Звісно ж, Сенцов не готував ніяких терактів, але, як справжній патріот, інтелігент і митець, він боровся і бореться проти агресії Росії іншими методами", – зазначив Клімкін.

На його думку, називаючи Олега Сенцова "терористом", Мураєв "заперечує саме право людини боронити свою свободу, свої права, територіальну цілісність і незалежність своєї батьківщини від зазіхань ворога".

За такою логікою "терористами" будуть вважатися не тільки партизани УПА, яких Москва ненавидить, а й червоні радянські партизани, яких Москва любить. Адже вони також посміли виступити проти окупаційної влади нацистської Німеччини. "Терористами" стають і всі українці, які сьогодні зі зброєю в руках чи в інший спосіб протистоять агресії Росії, узагалі всі люди, які будь-коли наважилися виступити проти поневолення, тиранії, несправедливості,

– наголосив Клімкін.

Міністр додав, що це вже не можна назвати політикою, адже "це заперечення й відкидання основоположних моральних та цивілізаційних цінностей, це стирання межі між добром і злом".

"Боюся, що запізніла готовність пана Мураєва попросити пробачення у Олега Сенцова тут вже не допоможе, оскільки йдеться про образу й зневагу до всіх нас, до всієї України й українського народу, до самої людської честі й гідності", – підсумував очільник МЗС.