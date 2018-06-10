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"Террористами" становятся все украинцы, – Климкин отреагировал на скандал с Мураевым

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Климкин прокомментировал скандальные высказывания нардепа Мураева о политзаключенном Сенцове
Климкин прокомментировал скандальные высказывания нардепа Мураева о политзаключенном Сенцове / Фото из открытых источников

По логике внефракционного нардепа Евгения Мураева, "террористами" можно назвать всех украинцев, которые пытаются противостоять агрессии Российской Федерации

Такое мнение высказывал министр иностранных дел Украины в Facebook, комментируя скандальное высказывание Мураева относительно политзаключенного Олега Сенцова.

Он отметил, сейчас все медиапространство и соцсети обсуждают скандальное заявление Мураева, который сказал, что "незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы" и якобы "для одной части населения он является террористом, а для националистической части – героем".

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По словам главы МИД, украинское общество возмущено, "но, к сожалению, фокусируясь на чисто политических аспектах, эта дискуссия обходит одну более сущностную и важную вещь".

"Главный пафос негодования по поводу выпада Мураева, как мне кажется, сейчас направлен на то, что на самом деле Олег Сенцов не "готовил поджоги и взрывы", а следовательно, Россия, а за ней и наш нардеп его оклеветали. Конечно же, Сенцов не готовил никаких терактов, но, как настоящий патриот, интеллигент и художник, он боролся и борется против агрессии России другими методами", – отметил Климкин.

По его мнению, называя Олега Сенцова "террористом", Мураев "отрицает само право человека защищать свою свободу, свои права, территориальную целостность и независимость своей родины от посягательств врага".

По такой логике "террористами" будут считаться не только партизаны УПА, которых Москва ненавидит, но и "красные" советские партизаны, которых Москва любит. Ведь они также посмели выступить против оккупационной власти нацистской Германии. "Террористами" становятся и все украинцы, которые сегодня с оружием в руках или иным образом противостоят агрессии России, вообще все люди, когда-либо решившие выступить против порабощения, тирании, несправедливости,
– отметил Климкин.

Министр добавил, что это уже нельзя назвать политикой, ведь "это отрицание и отторжение основных нравственных и цивилизационных ценностей, это стирание грани между добром и злом".

"Боюсь, что запоздалая готовность господина Мураева попросить прощения у Олега Сенцова здесь уже не поможет, поскольку речь идет об оскорблении и пренебрежение ко всем нам, ко всей Украины и украинскому народу, к самой человеческой чести и достоинству", – подытожил глава МИД.

 

Теги: Новости политики Новости Украины терроризм Украина – Россия Скандал Евгений Мураев Олег Сенцов Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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