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Украинский нардеп сыпанул скандальными обвинениями в адрес Сенцова

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Мураев обвинил Сенцова в подготовке терактов
Мураев обвинил Сенцова в подготовке терактов / Real-vin.com

Народный депутат Украины, председатель политсовета партии "За жизнь" Евгений Мураев повторил надуманные обвинения России и заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы.

Об этом Мураев сказал в эфире 112 Украина.

Отметим, что ранее в сети появились новые протоколы допросов бывшего политзаключенного России Геннадия Афанасьева, который давал показания против Сенцова и ряда других активистов. Афанасьев рассказал, что Сенцов в 2014 году якобы участвовал в поджоге дома лидера КПУ Петра Симоненко в Гореничах.

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Депутат Мураева пригласили на эфир, чтобы обсудить новые детали в деле Сенцова, приговорённого в России к 20 годам колонии строгого режима.

Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав,
– заявил Мураев.

Нардеп также отметил, что утверждение Афанасьева, что он давал показания под давлением Кремля, является якобы ложью, и Сенцова "сдали" преднамеренно.

"После Савченко правящая коалиция начинает биться и формировать новый образ бойца с режимом соседней страны", – добавил политик.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Евгений Мураев
Источник: 24 Канал
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