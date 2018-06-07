Обмен Вышинского на Сенцова: Путин обнародовал свое видение ситуации

Президент России Владимир путин считает, что арестованный в Украине руководитель ресурса "РИА Новости. Украина" Кирилл Вышинский и незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов обвиняются по несовместимыми делам, поэтому об обмене между ними в Кремле пока не думали.

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время "прямой линии".

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"Вы знаете, нашего журналиста – Вышинский, так? Его задержали и арестовали сейчас в Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции, вот это совершенно беспрецедентная и совершенно недопустима политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций", – отметил он.

Также Путин выразил надежду, что удастся добиться освобождения руководителя "РИА Новости Украина", в том числе и с помощью давления на Украину со стороны международных организаций, от которых зависит украинская власть".

Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, ведь его задержали в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это абсолютно разные вещи, разные и несовместимые. Поэтому мы пока об этом не думали,

– добавил Путин.

Напомним, ранее Кирилл Вышинский заявил, что выходит из украинского и хочет получить российское гражданство. С соответствующими словами он обратился к президентам Украины и России. В связи с этим его адвокат Андрей Доманский отметил, что журналиста могут обменять на его украинского коллегу Романа Сущенко.