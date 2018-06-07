Путин хочет иметь общее будущее с "братской" Украиной

Хозяин Кремля Владимир Путин считает конфликт на Донбассе трагедией как украинского, так и русского народов. Кроме того, он отметил, что Украина и Россия фактически являются одним народом, который имеет общее прошлое.

Об этом российский президент заявил во время "прямой линии".

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По его словам, нынешняя ситуация на Донбассе является большой трагедией как для украинского, так и русского народов.



"Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и россиян практически одним народом. У нас есть общее прошлое. И уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, есть и общее будущее", – подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин подтвердил, что поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе. Также политик заявил, что в случае, если Киев будет планировать наступление на Востоке Украины, это будет иметь для украинской государственности катастрофические последствия.