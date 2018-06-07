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Путін хоче мати спільне майбутнє з "братньою" Україною

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Володимир Путін вважає Україну та Росію одним народом
Володимир Путін вважає Україну та Росію одним народом / Getty Images

Господар Кремля Володимир Путін вважає конфлікт на Донбасі трагедією як українського, так і російського народів. Крім того, він зауважив, що Україна та Росія є фактично одним народом, який має спільне минуле.

Про це російський президента заявив під час "прямої лінії".

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За його словами, нинішня ситуація на Донбасі є великою трагедією як для українського, так і російського народів.

"Ви знаєте, я завжди ставився до України як до братської країни, і вважаю українців і росіян практично одним народом. У нас є спільне минуле. І впевнений, незважаючи ні на які трагедії сьогоднішнього дня, є і спільне майбутнє", – наголосив Путін.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін підтвердив, що підтримує проросійський бойовиків на Донбасі. Також політик заявив, у разі, якщо Київ плануватиме наступ на Сході України, це матиме для української державності катастрофічні наслідки.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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