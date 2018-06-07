Путін під час "прямої лінії" пригрозив Україні важкими наслідками для державності

Володимир Путін 7 червня, вперше після переобрання, провів "пряму лінію" президента Росії і відповів на запитання громадян.

Одне з питань йому поставив один із найвідоміших російських найманців на Донбасі Захар Прилєпін – мовляв, українська армія скористається Чемпіонатом світу з футболу і почне активні бойові дії.

Читайте також: Пропагандисти Кремля потролили Путіна під час прямої лінії: фото

Глава Кремля у відповідь пригрозив важкими наслідками. Хоча, наголосив, що покладає великі надії на реалізацію мінських угод. При цьому, офіційно визнав, що підтримує бойвиків на Донбасі. А от в обстрілі мирних жителів – традиційно звинуватив українських військових.

Ми надаємо допомогу окупованим територіям Донеччини та Луганщини, і будемо робити це надалі. Те, що відбувається – це печально. Це говорить про те, що чинне керівництво не здатне вирішити ситуацію,

– сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, що напередодні Путін заявив, що нова світова війна може стати кінцем цивілізації. Він також зауважив, що розуміння цього факту повинно стримати провідні воєнні країни від глобального конфлікту.