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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Путін: нова світова війна може стати кінцем цивілізації

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Страх взаємного знищення завжди стримував провідні держави від різких дій, – Путін
Страх взаємного знищення завжди стримував провідні держави від різких дій, – Путін / 24 Канал

Президент Російської Федерації зауважив, що розуміння цього факту повинно стримати провідні воєнні країни від глобального конфлікту.

Про це Путін заявив під час щорічної "Прямої лінії" в четвер, 7 червня.

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Розуміння того, що третя світова війна може стати кінцем цивілізації , повинно утримати нас від крайніх та надзвичайно небезпечних для сучасної цивілізації дій на міжнародній арені,
– зауважив президент Росії.

Путін згадав цитату Альберта Ейнштейна: "Я не знаю, якою зброєю вестиметься третя світова війни, але четверта – палицями та камінням".

Президент Росії сказав, що зараз ми живемо в умовах відносно глобального миру. Не зважаючи на конфлікти, що відбулися у В’єтнамі і Корейському півострові та постійні сутички на Близькому Сході, що трапляються зараз, глобальних конфліктів не було. Це спричинено тим, що провідні воєнні країни уклали стратегічний паритет.

Путін зауважив, що страх взаємного знищення завжди стримував провідні держави від різких дій.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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